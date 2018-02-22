Гомельский молодежный театр представит премьеру "Летели качели"

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской молодежный театр представит 16 марта премьеру спектакля "Летели качели" по одноименной пьесе современного белорусского драматурга Константина Стешика, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

"Пьеса "Летели качели" была написана в 2016 году. Это будет ее первая презентация на подмостках белорусских театров", - сказала собеседница, подчеркнув, что произведение белорусского драматурга было отмечено на международных форумах. Так, в прошлом году пьеса вошла в шорт-листы конкурсов современной драматургии "Первая читка-2017" (Санкт-Петербург) и WriteBox (Минск), а также заняла призовое место на международном конкурсе "Ремарка-2017" (Россия).

Режиссером-постановщиком спектакля является Денис Паршин (Минск). По словам директора театра, "Летели качели" - фатально-ироничная история. Ее герои - взрослый, но не повзрослевший 35-летний Стас, живущий в иллюзорном мире, и обычная 16-летняя школьница Ксения. Сжатый до предела ход событий погружает в мир надежд и тайных переживаний главных героев - таких разных и в то же время таких одинаковых. Как избавиться от детских страхов? Как научиться жить в реальном мире, не подменяя его вымышленной философией? Как научиться любить жизнь такой, какая она есть? Ответы на эти вопросы герои будут искать вместе со зрителями. В постановке сплетены экзистенциальные настроения, ирония и юмор.

Художественным оформлением спектакля занимается Юрий Соломонов, музыкальным - Виталий Богомол. Над звуковыми и видеоэффектами работает Гарик Вепшковский, художник по свету - Семен Давыденко. В спектакле задействованы актеры Светлана Жукова, Дмитрий Попченко, Валентина Ильюкевич, Лиза Астрахова, Сергей Трухин, Ярослав Кублицкий, Виталий Богомол.

Премьерные показы состоятся также 17, 18, 31 марта. Начало спектаклей в 19.00.-0-