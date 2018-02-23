Государственный камерный оркестр Беларуси 28 февраля отпразднует 50-летний юбилей

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный камерный оркестр Беларуси 28 февраля масштабно отпразднует 50-летний юбилей. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Евгений Бушков на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зрителей ждет насыщенная программа. Во-первых, на концерт к юбилею камерного оркестра приедут современные композиторы, с которыми оркестр работал в течение нескольких последний десятилетий. Во-вторых, приглашены все ветераны оркестра. Идея утопическая, но она получила неожиданный по масштабу отклик от музыкантов со всего мира", - отметил Евгений Бушков.

Он рассказал, что в праздничном концерте 28 февраля состоятся премьеры пяти произведений композиторов из пяти стран.

Австрийский композитор Эрик Фрайтаг специально к юбилею оркестра написал "Концертино" для цимбал и камерного оркестра, мировую премьеру которого исполнит известная белорусская цимбалистка Александра Денисеня. Композитор Карл Мерк Карлсен из Норвегии представит впервые в Минске свой Скрипичный концерт №2, сыграет Исаак Шульман. Германия будет представлена премьерой Концерта для камерного оркестра и ударных Элмара Лампсона. От Беларуси прозвучит Концертино для гитары с оркестром "Харон" Галины Гореловой в исполнении белорусского музыканта Павла Кухты.

Характерное направление деятельности камерного оркестра - абонемент для детей "Классика - это классно". Как подчеркнул Евгений Бушков, проект сочетает в себе образование и развлечение. В этом знаковом для оркестра году зрители познакомятся с музыкальной сказкой "Шабарша" от канадского композитора Айрата Ишмуратова. Ударную партию в сказке исполнит танцор степ-данса Макс Поллак из США. "Он будет одновременно танцевать и демонстрировать разных персонажей, а белорусский актер Владимир Мищанчук будет читать текст", - пояснил главный дирижер.

За 50 лет существования оркестр выступил в Германии, Франции, Дании, Швеции, Испании, Финляндии, Норвегии, Нидерландах, Чехии, Словакии, Венгрии, Югославии, Англии, в последние годы - в Австрии и Турции. Государственный камерный оркестр в 2016 году стал первым белорусским профессиональным коллективом, выступившим в США.-0-