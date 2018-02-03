3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Графические работы дагестанского художника Марата Гаджиева будут представлены на выставке в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в художественной галерее "Университет культуры".

Открытие выставки "Зунзул чани" ("Рассвет") известного дагестанского художника и писателя Марата Гаджиева пройдет 8 февраля. На вернисаже будет представлена серия графических работ, написанных мастером на тутовой бумаге.

Персональные выставки Марата Гаджиева проходили в Махачкале, Краснодаре, Москве, Каспийске. Произведения художника хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств, частных собраниях в разных странах мира.

Марат Гаджиев - дагестанский художник, журналист, издатель. Родился в 1968 году в городе Грозный. В 1995 году окончил Дагестанский политехнический институт. В настоящее время является учредителем и главным редактором кавказской литературно-художественной газеты "Горцы", директором общественной организации "Кавказский дом переводов", художественным редактором издательского дома "Дагестан", главным библиотекарем Национальной библиотеки Республики Дагестан имени Расула Гамзатова. Член Союза журналистов России. Лауреат республиканской премии "Золотой орел". Автор книги о путешествиях по Кавказу "Соль".

Кроме того, пройдет презентация книг издательств "Дагестан" и "МавраевЪ". Журналисты Сайд Ниналалов, Жемилат Ибрагимова и Марат Гаджиев представят авторские книги, изданные за последние несколько лет в Махачкале. Состоится передача книг в дар Национальной библиотеке Беларуси, Президентской библиотеке Беларуси, Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси и библиотеке Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Также будет представлен литературно-художественный альманах "Кавказский экспресс", недавно отмеченный Гран-при на Дагестанской книжной ярмарке "Тарки-Тау". Альманах издается Национальной библиотекой Дагестана имени Расула Гамзатова и знакомит читателей с творчеством авторов из разных регионов мира.

Мероприятие организовано в преддверии XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки совместно с издательским домом "Звязда".-0-