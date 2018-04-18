Грамоту о Магдебургском праве Пинска выставят на пять дней в Музее Белорусского Полесья

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставка одного экспоната проекта "За кулисами музея" пройдет 18-22 апреля в Музее Белорусского Полесья в Пинске, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий научно-просветительским отделом музея Валерий Кобринец.

Вниманию посетителей будет предложена грамота последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, в которой подтверждается Магдебургское право Пинску. Документ представляет собой два сдвоенных листа пергамента, соединенных между собой нитями, которые скреплены печатью ВКЛ. Текст выполнен от руки на польском и старобелорусском языках и подписан собственноручно королем 26 февраля 1785 года в Варшаве.

"В 1939 году, после воссоединения Западной и Восточной Беларуси, документ передал музею начальник финотдела временного управления Пинска. Фамилия этого человека не сохранилась. Можно предположить, что грамота хранилась в городском магистрате и была обнаружена с приходом советской власти", - сказал завотделом музея.

По его словам, документ интересен не только своей оригинальностью. В нем также содержится информация о том, куда делись самые первые привилеи Пинска, данные городу во времена правления Стефана Батория, Сигизмунда Вазы и других королей. Как оказалось, те документы были уничтожены во времена смуты в середине XVII века. В 1776 году многие населенные пункты ВКЛ были лишены Магдебургского права. Исключение составили 11 городов, в том числе Пинск, что и подтвердила королевская грамота.

Очередную выставку одного экспоната в Музее Белорусского Полесья планируется провести летом. Ожидается, что в центре внимания посетителей окажется предмет, связанный с археологией.-0-