Гран-при фестиваля короткометражных фильмов Kinosmena получили две картины

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две картины стали обладателями Гран-при III Международного фестиваля короткометражных фильмов Kinosmena, который проводился в Минске с 19 по 23 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Победу праздновали комичная российская лента "Огонь" Марии Шульгиной и фильм "Mousse" ("Мусс") шведского режиссера Джона Хельберга, обладателя 36 наград различных кинофестивалей.

Лучшим фильмом по версии партнеров Silver Screen cinemas названа драма о братьях "Schoolyard blues" ("Школьный блюз") Марии Эриксон-Хект из Швеции.

Лучшей картиной номинации "Ужасы" по итогам голосования жюри и зрителей стала "Elisa" ("Элиза") Кристины Кин Штуберт (Германия), а лучший анимационный фильм - "The Box" ("Ящик"), автор которого Дусан Кастелич (Словения).

В номинации "Особый взгляд" победил фильм "Рикошет" Тимура Джураева из России.

Приз от Белорусского союза кинематографистов достался ленте "From Inside" ("Изнутри") египетского режиссера Рами Габри.

Лидером народного голосования национального конкурса стала комедийная картина "Наше все" Елены Судак. А профессиональное жюри и зрители единогласно выбрали фильм-психологию "Поговори со мной" режиссера Игната Качана. Он же и стал обладателем Гран-при национального конкурса.

На фестивале Kinosmena были представлены 24 лучшие короткометражные работы, которые боролись за победу в восьми номинациях. Фильмы конкурсной программы оценивались зрительским голосованием и жюри, в которое вошли ведущие отечественные и международные деятели культуры. Показы прошли в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле, Мозыре и Молодечно, их посетили более тысячи зрителей.

Все работы можно будет увидеть еще раз в проекте #киноябрь.

Минский международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena - ежегодное культурное событие - проходит под патронатом Белорусского союза кинематографистов и одобрен Министерством культуры Беларуси.-0-

Фото организаторов