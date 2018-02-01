Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm у ленты из США

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm удостоена картина "Интерьеры и экстерьеры" (США), сообщили БЕЛТА организаторы.

Седьмой фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm поставил новые рекорды: в нем приняло участие 311 работ (77 из них - белорусские), а география расширилась до 51 страны. В шорт-лист профессионального жюри вошли работы из Беларуси, Великобритании, Австрии, Индии, Румынии, США и Франции.

"Из эксперимента, ставившего целью по-новому взглянуть на возможности смартфона, за семь лет работы velcom Smartfilm превратился в событие совсем иного масштаба и значения. Международный формат фестиваля позволяет ускорить его прогресс. Работы стали более разноплановыми, еще более интересными как в художественном, так и в техническом отношении", - отметила заместитель начальника управления маркетинга компании velcom Елена Бычкова.

Обладателем Гран-при конкурса velcom Smartfilm признана картина "Интерьеры и экстерьеры", режиссер Ашик Мостафа (США). Снятый одним кадром документальный фильм об окончании намаза где-то в Бангладеш завоевал единодушную симпатию большинства членов жюри. В качестве награды победитель был удостоен денежного приза, а также памятной статуэтки. С этого года у фестиваля появился собственный узнаваемый символ, который подчеркивает международный статус форума.

Первое место жюри присудило музыкальному фильму "Длинная история коротко", созданному режиссером Андреем Оланеску из Румынии. Второго места удостоена работа "Примат" режиссера Ноя Данбара из Великобритании. Третье место занял фильм австрийского режиссера Майкла Холцера "Как раз вовремя". Первое, второе и третье место отмечены премиальными моделями смартфонов.

Нововведением седьмого фестиваля velcom Smartfilm стало то, что возможность выбрать собственного победителя была предоставлена всем знатокам кино. Народное жюри сформировалось в ходе фестиваля и определило собственный шорт-лист из 10 работ, 8 из которых представляли Беларусь. Приз народного жюри и флагманский смартфон получил белорусский фильм "Ягор" - экранизация эпизода из книги Андруся Горвата "Радзіва Прудок. Дзённік", созданная Романом Подоляко и Михаилом Зуем при участии труппы Купаловского театра. "Ягор" был удостоен также специального приза за лучший белорусский фильм от компании velcom. Народное жюри признало комедию "Нет" режиссера Романа Салахутдинова (Россия) победителем в специальной номинации "Неформат" - за фильм, не похожий на другие.-0-