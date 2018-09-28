Гран-при фестиваля "Тэатральны куфар БДУ - 2018" получил спектакль из России

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при XV Международного фестиваля студенческих театров "Тэатральны куфар БДУ - 2018" получил спектакль "Другие" театра "Карман" (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Этот же коллектив получил диплом в номинации "Лучший любительский спектакль". Гран-при детской программы удостоен творческий центр "Артист" (Россия) за спектакль "Чернобыльская молитва".

Лучшим актером и лучшей актрисой второго плана стали Милощ Лазаров и Гордана Дьюкич в спектакле "Чайка" Академии искусств Белграда (Сербия). Кроме того, за данную постановку в номинации "Лучшая режиссура" награжден Милан Нешкович. Лучшим актером второго плана признан Егор Наймарк в спектакле "Дорогая Елена Сергеевна" театра БГУ "На балконе". В номинации "Лучший профессиональный спектакль" победил "Мама Ерма" театра Creative Theatre Company (Иран), а лучшей актрисой стала Фатеме Скандари. В номинации "Оригинальная форма спектакля" награждена постановка "Превращение" Академии драматических искусств Загреба (Хорватия).

Специального диплома от критик-клуба "За тонкую интерпретацию текста, за точное взаимодействие режиссера и актрисы, за жажду жизни в спектакле "Счастливые дни" удостоен театр им. Алексидзе совместно с Государственным университетом театра и кино им. Ш. Руставели (Грузия).

Специальным дипломом от Роберта Китты награжден спектакль "Убийство" театра TAU совместно с театром Tzavta (Израиль). "За актерский дуэт" специального диплома удостоены Владислав Солодов и Алексей Юхимец в спектакле "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" мастерской Вячеслава Павлютя (Беларусь).

Всего в программе "Тэатральнага куфара БДУ - 2018" были представлены 22 спектакля, в которых выступили более 250 артистов из 12 стран: Беларуси, Великобритании, Грузии, Израиля, Ирана, Латвии, Литвы, Польши, России, Сербии, Узбекистана, Хорватии. Организатором мероприятия выступило управление по делам культуры БГУ.-0-