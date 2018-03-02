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Гран-при конкурса "Искусство книги" удостоена "Сусветная спадчына Францыска Скарыны"

Культура 02.03.2018 | 19:37
Министр информации Александр Карлюкевич, художник-дизайнер Елена Ситайло, директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, генеральный директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк
Министр информации Александр Карлюкевич, художник-дизайнер Елена Ситайло, директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, генеральный директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк
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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при "Триумф" 57-го национального конкурса "Искусство книги" удостоена "Сусветная спадчына Францыска Скарыны" из серии "Энциклопедия раритетов" (А.А.Суша, Г.В.Киреева, издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки"), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии чествования победителей конкурса.

Художник-дизайнер Елена Ситайло, директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, генеральный директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк
Художник-дизайнер Елена Ситайло, директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, генеральный директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк

Министр информации Александр Карлюкевич и генеральный директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк
Министр информации Александр Карлюкевич и генеральный директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк

Главную награду всем участникам этого масштабного проекта - диплом имени Ф.Скорины и памятный знак-символ "Большой золотой фолиант" вручил министр информации Александр Карлюкевич. Поздравляя всех победителей конкурса, он поблагодарил специалистов, искусствоведов, составителей книг, работников издательств, которые делают такой значимый вклад, благодаря чему конкурс имеет долгую историю.

Писатель Елена Стельмах вручает награду победителю номинации "Лучший дизайнер книги" - Владимиру Шолку.
Писатель Елена Стельмах вручает награду победителю номинации "Лучший дизайнер книги" - Владимиру Шолку.

Писатель Елена Стельмах вручает статуэтку "Лучший фотохудожник" - авторам альбома "Нясвіж. Палацава-паркавы ансамбль. Збор зброі і даспехаў" Олегу Лукашевичу и Александру Алексееву.
Писатель Елена Стельмах вручает статуэтку "Лучший фотохудожник" - авторам альбома "Нясвіж. Палацава-паркавы ансамбль. Збор зброі і даспехаў" Олегу Лукашевичу и Александру Алексееву.

По итогам конкурса определены лучшие в 16 номинациях.

Специального диплома и памятного знака-символа "Малый золотой фолиант" удостоены победители в тематических номинациях. Так, награду в номинации "ЛИТ-формат" получила книга "Хрыстос прызямліўся ў Гародні. У.Караткевіч" издательства "Беларусь", в номинации "В зеркале времени" - "Банкаўская справа Беларусі" (ОДО "Беловагрупп"). Диплом победителя в номинации "АРТ-книга" у книги "Рыгор Сітніца. Простыя рэчы" издательского дома "Звязда".

Писатель Елена Стельмах вручает диплом победителю в номинации "Мастерство" "Лучшему иллюстратору" Михаилу Басалыге за книгу "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (У.Караткевіч).
Писатель Елена Стельмах вручает диплом победителю в номинации "Мастерство" "Лучшему иллюстратору" Михаилу Басалыге за книгу "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (У.Караткевіч).

В номинации "Фотовзгляд" "Золотой фолиант" награду вручает председатель жюри Михаил Борозна издательству «Четыре четверти».
В номинации "Фотовзгляд" "Золотой фолиант" награду вручает председатель жюри Михаил Борозна издательству «Четыре четверти».

Серия "Энциклопедия народного мастера" ("Саломапляценне. Ілюстраваны майстар-клас"; "Пасланні ад продкаў. Пра што расказвае беларускі арнамент"; "Лозоплетение") "Белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки" стала победителем в номинации "Эврика".

Также специальный диплом и памятный знак-символ "Малый золотой фолиант" вручены победителю номинации "За вклад в сохранение духовного наследия" изданию ОДО "Четыре четверти" "Симфония столетий" (на русском и английском языках) серии "Культурное наследие Беларуси" (С.В.Тарасов, Л.Ф.Анцух, И.В.Саверченко, Н.Я.Гальперович). Победа в номинации "Золотые скрижали" присуждена книге "Белорусское градостроительное искусство: средневековое наследие. Ренессанс, барокко, классицизм в системе европейского зодчества" (Ю.В.Чантурия) издательского дома "Белорусская наука".

В номинации "АРТ-книга" памятный знак-символ "Золотой фолиант" вручает председатель жюри Михаил Борозна издательскому дому "Звязда" директору Павлу Сухорукову.
В номинации "АРТ-книга" памятный знак-символ "Золотой фолиант" вручает председатель жюри Михаил Борозна издательскому дому "Звязда" директору Павлу Сухорукову.

В номинации "Вместе с книгой мы растем" победитель не выбран, присуждены дипломы первой и второй степени. Альбом "Минск сквозь века" взял главную награду в номинации "Фотовзгляд". "Физика, 7 класс. Л.А.Исаченкова, Ю.Д.Лещинский" издательства "Народная асвета" по решению жюри - "Учебник нового века".

Книга "Нарысы гісторыі культуры Беларусі" в четырех томах коллектива авторов, выпущенная издательским домом "Белорусская наука", получила награду в номинации "Духовность".

В номинации "Содружество" жюри не присудило победу никому, вручены дипломы первой и второй степени.

Издательство "Белорусский Дом печати" совместно с издательством "Книжный дом" выпустили книгу "Продолжатели дела Скорины: 100 лет "Белорусскому Дому печати", которая победила в номинации "Паслядоўнікі Скарыны".

В номинации "В зеркале времени" памятный знак-символ "Золотой фолиант" вручает художник Валентин Губарев ОАО АСБ "Беларусьбанк" начальнику пресс-службы Ларисе Гринько.
В номинации "В зеркале времени" памятный знак-символ "Золотой фолиант" вручает художник Валентин Губарев ОАО АСБ "Беларусьбанк" начальнику пресс-службы Ларисе Гринько.

В номинации "Мастерство" дипломы победителя вручены "Лучшему иллюстратору" Михаилу Басалыге за книгу "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (У.Караткевіч), статуэтка "Лучший фотохудожник" - авторам альбома "Нясвіж. Палацава-паркавы ансамбль. Збор зброі і даспехаў" Олегу Лукашевичу и Александру Алексееву. А победитель номинации "Лучший дизайнер книги" - Владимир Шолк за ряд книг, в числе которых "Кніжная спадчына Беларусі", "Франциск Скорина - белорусский гуманист, просветитель, первопечатник", "Откуда есть пошел букварь", серия "Страна замков" (ИД "Звязда").

Вокальная группа "Чистый голос"
Вокальная группа "Чистый голос"

Награды
Награды

На награды национального конкурса "Искусство книги" претендовало 147 изданий от 39 организаций. По итогам рейтингового голосования художественно-экспертной комиссии на рассмотрение авторитетного жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства, представители творческих союзов, были отобраны 62 издания.

Награды победителям конкурса "Искусство книги" вручены во время XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая проходит 28 февраля - 4 марта.-0-

Фото Геннадия Жинкова

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конкурс, Скорина
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