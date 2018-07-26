Греческая музыка, танцы заполнят Верхний город 28 июля

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник греческой культуры "Калимера" 28 июля продолжит череду субботних национальных мероприятий в Верхнем городе белорусской столицы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

На территории Верхнего города с 13.00 до 17.00 повеет Средиземноморьем с его легкостью, веселой непринужденностью и ярким колоритом. Заглянувших на праздник будут радовать песнями на греческом языке и понтийском диалекте, национальными танцами и танцами греков Понта, произведениями греческих композиторов на традиционном инструменте "бузуки". Даже покажут историческую сказку в лучших традициях родины театрального искусства - представление "Эхо Эллады".

В концертной программе примут участие гости из Греции (Медея Хурсулиду), Молдовы (Маргарита Чорич), России (народный ансамбль греческой песни и танца "Эос", Сочи), а также члены общественного объединения греков "Пелопоннес".

Любой желающий сможет выбрать мастер-класс на свой вкус: по иконописи, греческим танцам, языку, приготовлению греческого салата, баранины на вертеле и "сувлаки". Или сфотографироваться с актерами в обличиях греческих богов, в национальных костюмах эвзонов и понтийцев, а также на фоне декораций "Кикладский дворик".

Невозможно будет уйти без сладостей и угощений с ярмарки греческих продуктов.

Книгочеев и интеллектуалов заинтересуют выставка книг и художественно-иллюстрированной литературы и презентация "Греческий язык, история и литература", а также возможность поучаствовать в викторине о Греции с призами от партнеров. И здесь же можно будет приобрести тематическую печатную продукцию.

Организаторы праздника - Минский городской исполнительный комитет, Посольство Греческой Республики в Российской Федерации и в Республике Беларусь, Почетное консульство Греческой Республики в Минске и Белорусское общественное объединение греков "Пелопоннес".-0-