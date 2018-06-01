Гродно принимает фестиваль национальных культур

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродно стартуют заключительные мероприятия XII Республиканского фестиваля национальных культур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На два дня город превратится в большую праздничную площадку. Ожидается, что на мероприятиях фестиваля побывают не менее 100 тыс. человек - жителей и гостей Гродно.

Одним из ярких моментов первого дня праздника станет традиционное театрализованное шествие представителей национальных диаспор по центру Гродно. Участие в фестивале примут представители свыше 30 национальностей, проживающих в Беларуси. После шествия на сцене на Советской площади состоится торжественная церемония открытия фестиваля. В вечерней программе также концерты, фейерверк и необычное 3D-mapping шоу, которое будет проводится во дворе Нового замка каждые 15 минут.

Главной особенностью фестиваля остаются подворья, где представители национальностей знакомят гостей с своими традициями и культурой. В центре Гродно разместятся 19 подворий, два из которых будут многонациональными, названы они символически "Запад" и "Восток". Фестиваль национальных культур позиционируется как праздник для прогулок, поэтому весь второй день форума будет посвящен путешествиям по национальным подворьям.

Белорусское подворье разместится на площади Ленина. Приглашение сюда получили творческие коллективы со всех областей. В формате выставок и мастер-классов здесь будут представлены наиболее яркие традиции и обряды различных регионов страны. Гостям белорусского подворья предложат поучаствовать во флешмобе и обнять Беларусь: вокруг площади Ленина выстроится большой межнациональный хоровод.

Завершится второй день праздника яркими концертными программами с участием звезд белорусской и российской эстрады. В частности, на сцене на площади Советской выступит группа "Банд'Эрос". Также на субботу запланирован товарищеский футбольный матч команды председателя Гродненского горисполкома и сборной представителей дипломатических миссий.

Традиционно в эти дни в Гродно состоятся церемонии открытия и презентации знаковых для города объектов. В частности, 1 июня в центре Гродно будет открыт памятник легендарному полководцу князю Давыду Городенскому. С участием средневековых рыцарей здесь будет разыграно небольшое театрализованное представление.

В парке им. Жилибера неподалеку от Театра кукол установят тематическую механическую диораму. На ней будут размещены 12 фигурок, которые будут гулять по фестивалю в музыкальном и световом сопровождении.

2 июня откроется культурно-выставочный центр "Фестивальный". Разместится он на улице Тельмана в центре старого города. В числе других там организуют экспозицию, посвященную фестивалю национальных культур.

Еще одним подарком городу станет смотровая площадка, оборудованная на улице Дарвина. С высокого берега Немана открывается прекрасный вид на основные городские достопримечательности. На площадке установлена ротонда, крыша которой украшена разноцветными лепестками цветка - символа фестиваля национальных культур.

В эти дни центр Гродно превратился в картинную галерею. В витринах и окнах домов вывешены лучшие работы конкурса детских рисунков "Окна Феста". В городе проходят тематические выставки, круглые столы. А выпить чашку кофе можно в том числе в "кофейбусе".

Впервые фестиваль выйдет за пределы города. Третий праздничный день примет 3 июня Августовский канал. Здесь готовят развлечения на любой вкус. Среди них, например, знакомство с играми и кухней народов мира.

В формате праздника состоятся первые региональные соревнования "Beer-старты". Запланированы конкурсы на скоростное поедание сосисок, куриные бега, байк-слет. Традиционно развернется выездная торговля, будут работать игровые и развлекательные площадки, пройдут мастер-классы от ремесленников, для всех желающих организуют экскурсии по наиболее значимым объектам канала. Любители рыбалки смогут принять участие в турнире на самый большой улов. Подготовлены для гостей танцевальные и концертные программы.

Фестиваль национальных культур впервые состоялся в Беларуси в 1996 году и проводится каждые два года. Он стартует в районах, проходят областные конкурсы, столицей праздника по традиции является Гродно.-0-