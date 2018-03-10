Группа "Без билета" презентует новый альбом 6 апреля

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "Без билета" 6 апреля презентует новый альбом "Маяк", сообщил корреспонденту БЕЛТА концертный директор команды Артемий Доронкин.

"Седьмой студийный релиз группы - пластинка, полностью состоящая из образов и впечатлений последних четырех лет, прошедших со времени издания предыдущего альбома "Море", - рассказал представитель музыкантов.

За это время группа "Без билета" успела побывать в кругосветном путешествии, сыграть сольный концерт на крупнейшей концертной площадке страны, а также запустить собственный сериал о бюджетных путешествиях "Без билета" вокруг света".

"Постоянные герои наших песен те же. Это моря, маяки, корабли, берега и вообще планета Земля и вся Вселенная. Однако альбом вышел особенный. Мы впервые писали его в творческой лаборатории - в загородном доме, все вместе, и писали в очень короткие сроки. "Маяк" будет более танцевальным и глубоким по смыслу", - рассказал лидер группы Виталий Артист.

В альбом войдет также совместный трек "Головою на Восток", исполненный с Таней Кушнер, соавтором песен команды на протяжении многих лет. Всего в альбом включено 11 композиций, написанных летом прошлого года. "Маяк" будет заметно отличаться от предыдущих пластинок и по звучанию, и по содержанию.-0-