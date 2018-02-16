Группа "Без билета" выпустила новый клип на песню "Головою на Восток"

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская рок-группа "Без билета" презентовала новый клип на композицию "Головою на Восток" из альбома "Маяк".

"Клип был снят осенью 2017-го на Гран-Канарии - острове вечного лета и материке в миниатюре. Пустыни, горы, леса, океан - все в одном клипе", - отмечает продюсер группы Таня Кушнер.

"Композиция написана в традициях лирического реггей и мирового шансона, сохраняя при этом узнаваемый безбилетный саунд", - говорится о песне "Головою на Восток" на сайте группы "Без билета".

Автор идеи и режиссер - Виталий Артист, продюсер и редактор - Таня Кушнер, исполнительный продюсер - Артемий Доронкин.

Новый альбом "Маяк" станет 7-м в дискографии группы. Релиз пластинки намечен на март 2018 года. Живая презентация альбома состоится 6 апреля в концертном зале Prime Hall.

"C момента выпуска предыдущего альбома "Море" прошло четыре года. Понадобилось время, чтобы осмыслить увиденное в путешествиях по планете и наполниться новыми идеями. Мир глазами ребенка, вселенная, взаимосвязь всех вещей - вот темы наших песен. Мы счастливы, что смогли выразить то, что волнует нас, с помощью музыки и поэзии. Мы сами - главные фанаты новых песен и считаем пластинку лучшей и самой зрелой за всю историю. Будет красиво", - рассказывает об альбоме "Маяк" лидер коллектива Виталий Артист.

В альбом войдет 10 песен, написанных летом 2017 года. В поисках новых решений музыканты поселились в загородном доме у озера, полностью посвятив себя сочинению вдали от суеты цивилизации. За написанием альбома наблюдала съемочная группа Mediacube production, благодаря чему слушатели смогут проникнуть в атмосферу рождения песен в документальном цикле серий "Пыльный ветер".-0-