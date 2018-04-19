Группа IOWA сняла новый клип на "Беларусьфильме"

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа IOWA сняла новый клип на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Съемки клипа на новую песню "Молчишь на меня" группы IOWA проходили на минувших выходных. Это первый клип коллектива, который снимался в Беларуси. Режиссером видео стал украинец Леонид Колосовский из Mozgi Production, который известен по клипам для группы "Время и стекло", дуэта "Потап и Настя", Димы Билана.

Ролик снимали в отремонтированном недавно первом павильоне киностудии "Беларусьфильм". Партнером вокалистки и автора песен группы IOWA Кати Иванчиковой по клипу стал актер Марк Богатырев, снимавшийся в сериале "Кухня".

"Мы давно живем в Санкт-Петербурге, но для нас каждый приезд в Беларусь - это праздник. Клип здесь хотели снять давно и вот, наконец, все состыковалось", - рассказывает Катя Иванчикова.

"У группы уже был самый лучший клип, самый худший клип, самый танцевальный клип. Теперь будет самый родной клип", - отмечает продюсер коллектива Олег Баранов, который также приезжал на съемки.

Премьера песни и клипа "Молчишь на меня" ожидается примерно через месяц. Произойдет это накануне большого сольного концерта IOWA в Минске, который состоится 24 мая в Prime Hall.

Екатерина Иванчикова родилась в городе Чаусы Могилевской области Беларуси. В 2009 году она вместе с Леонидом Терещенко и Василием Булановым основала в Могилеве группу IOWA. В 2010 году вместе с группой переехала в Санкт-Петербург.-0-