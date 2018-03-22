Группа "J:морс" в мае даст уютный акустический концерт

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "J:морс" выступит 25 мая с программой "Акустика" в минском Дворце профсоюзов. Как отмечают организаторы, это будет вечер негромкой музыки и нестандартного репертуара.
Группа "J:морс" известна своими энергичными электрическими выступлениями, но раз в несколько лет убавляет громкость инструментов, чтобы сыграть уютный акустический концерт. Коллектив выступит в полном составе с привлечением дополнительных музыкантов.
"Я люблю такие концерты за теплую домашнюю атмосферу. Мы отвечаем на записки и шутим. При этом играем не только лучшие песни в привычном виде, но также какие-то необычные версии и забытые композиции", - делится лидер группы Владимир Пугач.
Самый свежий студийный альбом "J:морс" под названием "Воздух" вышел в 2015 году. После этого группа представила концертную программу "Беларускае золата" с Президентским оркестром Республики Беларусь. В начале 2018 года стало известно, что две композиции "J:морс" прозвучали в западном фильме "Немой", который снял сын Дэвида Боуи - режиссер Дункан Джонс ("Исходный код", "Луна 2112", "Варкрафт").-0-
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