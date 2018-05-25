Группу IOWA в Минске встретили сотнями крылатых сердец

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На исходе весны группа IOWA выступила с большим сольным концертом "Плохо танцевать" в минском Prime Hall, несколькими днями ранее коллектив представил эту программу в московском Crocus City Hall.

Минский фан-клуб коллектива приготовил для музыкантов красивый сюрприз. Во время первой песни группу IOWA приветствовали сотнями крылатых сердец, которые изнутри были подсвечены фонариками мобильных телефонов.

IOWA моментально зарядила всех зрителей своей энергией и позитивом. В зале царила дружественная и уютная атмосфера. Во время концерта было много интерактива. Зрители пели хором "140 скорость на край света", повторяли за солисткой движения с фонариками под "Три дня холода" и учились "плохо танцевать".

Также накануне концерта Катя IOWA выбрала трех самых классных танцоров. Станцевать на одну сцену с группой IOWA были приглашены Даша Клим, Никита Ильюкевич и Аня Грицук.

Зал особенно оживился под всеми любимые "Мама", "Бьет бит" и "Одно и то же".

Во время песни "Маршрутка" поклонники группы пустили по залу картонный макет маршрутки, среди пассажиров которой можно было узнать Катю IOWA.

И конечно, на концерте прозвучала новая композиция "Молчишь на меня", клип на которую группа снимала в Беларуси, на киностудии "Беларусьфильм".

Под зановес IOWA исполнила свои хиты "Улыбайся", "Мечты", "Мои стихи, твоя гитара" и "Простая песня".

Закончился концерт ближе к 22.00. Зрители благодарили группу бурными овациями, а также поднимали плакаты с надписями: "Дзякуй за файны бiт!". "Дзякуй, Мiнск! Вялiкi дзякуй", - отвечала Катя Иванчикова на белорусском языке.

Затем солистка еще долго раздавала автографы: дарила свои открытки, расписывалась в блокнотах, на постерах, билетах и даже на "маршрутке".

Никто не остался без внимаия. Как признаются поклонники, это был один из лучших концертов IOWA. В Минске с нетерпением будут ждать возвращения группы. -0-