Грузинская поэтесса и бард Ирина Парошина выступит на "Большой бард-рыбалке"

22 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Известная в Грузии и за ее пределами автор стихов и музыки, исполнительница песен в жанре авторской песни Ирина Парошина выступит на IX Международном музыкально-спортивном празднике "Большая бард-рыбалка", который пройдет 27-29 июля в поселке Грудичино Быховского района (Могилевская область). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оргкомитете мероприятия.

На бард-рыбалке Ирина Парошина выступит со своими песнями в международном проекте "Соседи", где гости поют на языках стран проживания. Ирина родилась в городе Раменское Московской области, но с детства живет в Тбилиси. Закончила Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили. Она магистр физико-математических наук. Работает программистом, аналитиком, разработчиком программного обеспечения. Занимается также ИТ-журналистикой и фотографией.

Песни на свои стихи и на стихи друзей-соавторов Ирина пишет с юности. Она неоднократный участник и лауреат международных фестивалей, а в июле 2012 года стала победителем прошедшего в Баку VIII Международного фестиваля авторской песни, получив главный приз "Лучший автор" и приз зрительских симпатий, что по традиции этого фестиваля приравнивается к Гран-при. Ирина обладательница голоса уникального тембра и проникновенной манеры исполнения, очень популярна у публики как в родном Тбилиси, так и в Баку, где практически ежегодно концетрирует.

Иногда концерты поэтессы совмещаются с выставкой ее фоторабот. Увлекается фотографией Ирина более десяти лет и прошла путь от обычного любителя до тонкого мастера фотохудожника. Любимые темы - театральные спектакли, виды городов, шедевры архитектуры и уличные портреты. Ее работа вошла в топ-50 всемирного конкурса Sony World Photography Awards 2015. "Сейчас мы также прорабатываем вопрос о возможности организации во время фестиваля персональной фотовыставки Ирины Парошиной и проведения мастер-класса по ИТ-журналистике для молодежи", - сказали собеседники.

"Большая бард-рыбалка" стартовала в 2010 году. Творческий проект уже стал визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области и Беларуси, который возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. В прошлом году мероприятие собрало более 5 тыс. гостей и участников из 10 стран. Организаторами мероприятия выступают Могилевский облисполком, Быховский райисполком, творческое объединение "Своя среда" и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области. Генеральный партнер проекта - ОАО "Моготекс", официальный партнер - ОАО "Белшина". Генеральный информационный партнер - УП "БелТА"-0-.