Художественная, детская литература и справочники входят в топ предпочтений белорусских читателей

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусских читателей востребована художественная и детская литература, а также справочники. Такие сведения были сегодня озвучены во время круглого стола "Белорусская книга в современном обществе", прошедшем в издательском доме "Звязда" в преддверии ХХV Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщает БЕЛТА.
Участниками круглого стола стали издатели, торговцы книгами и другие заинтересованные лица. Они искали ответы на вопросы, насколько сложно сейчас выпускать книжную продукцию и что наиболее востребовано читателями.
Каждый из присутствующих назвал топ самых популярных белорусских книг, недавно увидевших свет. Оказывается, что востребована художественная литература отечественных классиков, детская литература, а также справочники.
Присутствующие поделились своим опытом продвижения книжной продукции. Также речь шла об автограф-сессиях, билбордах, рекламе в социальных сетях.
XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта.-0-
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