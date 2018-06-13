Художественная выставка станет итогом пленэра памяти блаженной Валентины Минской

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итогом пленэра художников из четырех стран станет выставка "Блажэнная Валянціна, духоўная заступніца зямлі мінскай", которая откроется 19 июня в галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.
III Международный художественный пленэр "Святость земли Белорусской", посвященный памяти блаженной Валентины Минской и Году малой родины в Беларуси, начался 30 мая в деревне Станьково. В нем принимают участие 16 художников из Беларуси, России, Молдовы, Украины, чьи работы будут представлены на выставке.
Во время пленэра прошли встречи художников с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития, визит участников проекта на место упокоения Валентины Минской, встречи с богословами и историками БПЦ, благотворительные акции.
Предыдущие пленэры "Святость земли Белорусской" были посвящены 900-летию памяти Св. Мины Полоцкого и 500-летию белорусского книгопечатания.
Организаторы мероприятия - Молодечненская епархия Белорусской православной церкви, Белорусский союз художников, Минская областная организация Белорусского союза женщин, Братство в честь Виленских мучеников в Минске. Инициатор мероприятия - приход церкви преподобной Евфросинии Полоцкой в г.п. Ивенец Воложинского района Минской области.
Выставка "Блажэнная Валянціна, духоўная заступніца зямлі мінскай" пройдет с 19 июня по 3 июля.-0-
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