Художники из семи стран станут участниками Шагаловского пленэра в Витебске

20 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Художники из семи стран станут участниками международного Шагаловского пленэра в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее Марка Шагала в Витебске.

Пленэр с участием 10 живописцев из Беларуси, России, Латвии, Украины, Германии, Нидерландов и Израиля пройдет с 25 июня по 7 июля. Художники будут работать в Витебске и его окрестностях, знакомиться с достопримечательностями города над Двиной, давать мастер-классы. Завершится форум итоговой выставкой в Арт-центре Марка Шагала в день рождения художника - 7 июля. По итогам пленэра также будет издан каталог с презентацией участников и их работ.

I и II Международные Шагаловские пленэры прошли в Витебске в 1994 и 1997 годах. III форум состоялся после 19-летнего перерыва в 2016 году и был посвящен 25-летию создания музея Марка Шагала в Витебске. "Возрождение традиции проведения Шагаловских пленэров способствует развитию культурных международных контактов в области художественного творчества, увековечению памяти и популяризации творчества Шагала, пополнению коллекции его именного музея работами современных белорусских и зарубежных художников", - отметили в музее.

Организаторами пленэра выступают отдел культуры Витебского горисполкома и музей Марка Шагала.-0-