Худруком "Табакерки" назначен Владимир Машков

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Владимир Машков назначен худруком московского театра-студии "Табакерка", создателем которого был Олег Табаков. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня Владимир Машков был представлен труппе.

Актеру театра и кино, режиссеру Владимиру Машкову 54 года. В 1990 году закончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). На счету Машкова около 50 фильмов, в том числе роли в картинах "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх".

Владимир Машков выступал и как театральный режиссер, поставив на сцене Московского театра-студии Олега Табакова спектакли "Звездный час по местному времени", "Страсти по Бумбарашу" и "Смертельный номер". На сцене МХТ имени А.П.Чехова поставил спектакль "№ 13", а в Театре "Сатирикон" спектакль "Трехгрошовая опера". Является лауреатом премий "Золотой орел" и "Ника".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.-0-