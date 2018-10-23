IFMC-2018 в Витебске отличает масштабность постановок - организаторы

23 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Программа XXXI Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) в Витебске отличается масштабностью постановок и обещает много мероприятий из разряда обязательных к просмотру. О главных событиях предстоящего форума сегодня на пресс-конференции рассказали заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск" по специальным проектам Марина Романовская и заведующий отделом спецпроектов Центра культуры "Витебск" Эдуард Чернивчан, передает корреспондент БЕЛТА.

Многие спектакли, которые предстоит увидеть зрителям, являются дорогостоящими проектами, в них задействовано большое количество артистов, созданы объемные декорации. Фестиваль откроется 20 ноября в Минске на сцене Большого театра Беларуси спектаклем "Увертюры Россини", который представит Spellbound contemporary ballet (Италия). 22 ноября его смогут увидеть гомельчане, а на витебской сцене постановка будет показана 25 ноября и станет завершающим спектаклем программы фестиваля. "Это очень дорогой проект, который подготовлен итальянским коллективом к 150-летию Джоаккино Россини и демонстрируется коллективом в рамках мирового турне с 2016 по 2019 год. Это то, что сейчас смотрит весь мир", - подчеркнул Эдуард Чернивчан и отметил, что увидеть такие постановки - большая редкость.

Трендом среди губернских театров в настоящее время является постановка спектаклей без слов. Именно такую работу - фестивальную версию спектакля "Калигула" - продемонстрирует 21 ноября зрителям IFMC Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова. В этот же день в ложе А концертного зала "Витебск" швейцарский проект Joshua monten company представит танцевальный перформанс "Маленькая радость". "Если драматические театры сейчас хотят работать в пластическом направлении, то молодое поколение хореографов и режиссеров пытается уйти от привычных сценических форм, перемещая свои работы в жизненную среду - в метро, на вокзалы, улицу", - отметила Марина Романовская. Благодаря этому проекту у зрителей IFMC будет возможность стать ближе к артистам, почувствовать свою сопричастность с представленным действием.

Еще один спектакль, на который обратили внимание организаторы форума, - "Спящая красавица" театра "Киев модерн-балет" (Украина). "Раду Поклитару мастерски заключил всем известный сюжет в современную хореографию. От просмотра этого спектакля невозможно оторваться", - поделилась Марина Романовская.

Отдельно организаторы форума отметили постановки, которые привезет на форум Пермский театр "Балет Евгения Панфилова". В их числе - спектакль-трибьют "Звезда 62090" на музыку Виктора Цоя. Эта постановка посвящена новому творческому поколению, всем молодым людям. Публика, ценители творчества рок-музыканта уже откликнулись, что демонстрируют продажи билетов.

"В целом программа нынешнего фестиваля получилась очень насыщенной и масштабной. Смотреть надо все", - подытожил Эдуард Чернивчан.-0-