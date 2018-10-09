Игорь Крутой: задача церемоний открытия и закрытия II Европейских игр - показать миру Беларусь

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года - показать миру Беларусь во всей красе. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА композитор, продюсер, народный артист России Игорь Крутой.

Подготовкой церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года будет заниматься российская компания "Арт Сити 5" вместе с белорусской творческой группой. Сегодня в Минске состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между Белгосфилармонией и российской компанией "Арт Сити 5". С белорусской стороны подпись поставил генеральной директор Белгосфилармонии Александр Гарбар, с российской - генеральный продюсер компании Игорь Крутой.

"Наша задача - показать миру Беларусь во всей красе. Думаю, у нас это получится и все останутся довольны. Мы отразим в концепции церемоний открытия и закрытия II Европейских игр дух, самобытную культуру, традиции белорусского народа. Белорусская сторона заинтересована, чтобы шоу было организовано на самом высочайшем уровне с использованием самых новейших технологий, а для нас такой опыт - возможность совершенствоваться и находиться в обойме тех компаний, которые способны делать такие проекты",- рассказал Игорь Крутой.

Как отметил режиссер-постановщик церемоний II Европейских игр 2019 года от Беларуси Александр Вавилов, сотрудничество с российскими коллегами будет плодотворным. "Я полагаю, что мы в единой команде сделаем что-то необычное. Я всегда боюсь говорить о том, что планируется. Но, в любом случае, во главу угла концепции церемоний будет поставлен человек, через которого мы сможем рассказать европейскому зрителю о нашей стране", - сказал он.

Режиссер-постановщик от российской стороны Алексей Сеченов добавил, сейчас идет активная работа над сценарием. "Самое главное - показать историю, культуру страны, внутренний дух народа. Если нам это удастся, церемонии открытия и закрытия спортивного форума будут откровенными, а значит понятными европейскому зрителю", - подчеркнул он.

Предварительно, продолжительность шоу церемоний открытия и закрытия II Европейских игр составит чуть более двух часов. Промежуточные результаты подготовки церемоний организаторы презентуют СМИ весной. Именно тогда станут известны подробности готовящегося шоу.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-