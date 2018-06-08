Игорь Лученок стал Почетным гражданином Минской области

8 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Звание Почетного гражданина Минской области присвоено композитору народному артисту СССР и Беларуси Игорю Лученку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Диплом, удостоверение и памятную ленту известному композитору вручили вечером 8 июня на открытии XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно".

Заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Виктор Сиренко поздравил Игоря Лученка, а зрители в Летнем амфитеатре тепло приветствовали аплодисментами прославленного белорусского композитора, чьи песни широко известны и любимы.

По словам Виктора Сиренко, Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно" радует его почитателей, и тех, кто получает награды, а это люди, которые прославляют страну.

Фестиваль "Молодечно-2018" проходит под знаком Года малой родины, а также он посвящен приближающемуся 80-летию именитого композитора.

Солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга подготовили для жителей и гостей Молодечно премьеру концерта "Мелодыя лёсу". Прозвучали его хорошо известные песни в новых аранжировках и в переводе на белорусский язык.

Во время концерта прошла церемония награждения лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни.-0-