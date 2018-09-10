10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России Игорю Костолевскому сегодня исполняется 70 лет.

Родился Игорь Матвеевич Костолевский 10 сентября 1948 года в Москве. Окончив школу, он по настоянию родителей поступил в Московский инженерно-строительный институт, однако уже на первом курсе потерял интерес к учебе, осознав, что его призвание - стать актером. Молодой человек решил осуществить свою мечту: подал документы во все театральные вузы Москвы и везде блестяще выдержал конкурс. Игорь Костолевский предпочел учиться в ГИТИСе под руководством главного режиссера театра имени В. Маяковского Андрея Александровича Гончарова.

Получив диплом с отличием, Костолевский в 1973 году присоединился к труппе Московского академического театра имени В. Маяковского, на сцене которого выступает уже 45 лет. Начинающий актер успешно играл как современные, так и классические роли. Его партнерами по сцене были такие выдающиеся артисты, как Армен Джигарханян, Наталья Гундарева, Владимир Самойлов. В сценической биографии Игоря Костолевского - свыше 50 ярких театральных образов: Треплев ("Чайка" А.П. Чехова), Голубков ("Бег" М.А. Булгакова), Василий Леонидович ("Плоды просвещения" Л.Н. Толстого), парикмахер Кинг ("Смотрите, кто пришел!" В.К. Арро), принц Уэльский ("Кин IV" Г.И. Горина) и другие.

Театральная карьера Костолевского складывалась столь блестяще, возможно, потому, что зрители уже знали молодого актера по кино. Его дебют в кино состоялся в 1970 году в фильме "Семья, как семья", два года спустя он сыграл в картине "А зори здесь тихие...". Однако самый большой успех выпал на долю декабриста Ивана Анненкова, которого Игорь Костолевский сыграл в картине Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья". Большую популярность актеру принесла роль советского разведчика Андрея Бородина, срывающего планы фашистских агентов по ликвидации "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля - в остросюжетном детективном фильме "Тегеран-43".

За Игорем Костолевским в искусстве закрепилась слава лирико-романтического героя, в образе которого он появлялся на экране целых пятнадцать лет. Но уже в это время постепенно начал формироваться иной облик актера - более драматический, а иногда и трагикомический характер, каким он предстал в роли Марино Мирою в фильме "Безымянная звезда" или Студента в картине "Сказка, рассказанная ночью".

Позднее он играл в фильмах "Законный брак", "Прости", "Квадрат", "И это все о нем", "Ася", "Весенний призыв", "Отпуск за свой счет", "Бесы" и многих других. Телезрителям Игорь Костолевский запомнился по сериалам "Самозванцы", "Зал ожидания", "Шпионские игры", "Усадьба".

Таких актеров, как Костолевский, часто называют пластичными. С ним любят работать западные режиссеры. Костолевский превосходно сыграл Аполлона в постановке немецкого режиссера Петера Штайна "Орестея", который с успехом шел не только на московской сцене: актеры совершили большую гастрольную поездку по Европе, играли этот спектакль в Швейцарии и Норвегии на французском и норвежском языках. Для Костолевского не представляло никакого труда играть на французском, так как он прекрасно знает этот язык.

В 1995 году Игорь Костолевский получил звание народного артиста России. В настоящее время он продолжает выступать в театре, сниматься в кино. Кроме того, Игорь Костолевский является президентом премии и престижного театрального фестиваля "Золотая маска".

Артист был удостоен Международной премии Станиславского за вклад в актерское искусство, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Ордена Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

С 1981 до конца 1990-х годов Игорь Костолевский был женат на актрисе театра имени Маяковского Елене Романовой, с которой познакомился на съемках фильма "Отпуск за свой счет". В браке у пары родился сын Алексей. Игорь Костолевский расстался с первой женой, после того как познакомился с французской актрисой Консуэло де Авиланд. Их отношения развивались невероятно быстро: француженка переехала в Россию, оставила сцену и даже поменяла католическую веру на православную, получив при крещении русское имя Евдокия. В 2001 году Игорь Костолевский и Консуэло де Авиланд поженились и живут в счастливом браке до сих пор.-0-