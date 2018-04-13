II Пасхальный фестиваль подвел итоги

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Пасхальный фестиваль, который прошел в Белорусской государственной академии музыки с 11 по 13 апреля, подвел итоги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в концерте закрытия приняли участие прославленная оперная певица, ведущая солистка Большого театра заслуженная артистка Оксана Волкова и студенческий симфонический оркестр под управлением Андрея Галанова.

На заключительном концерте состоялась церемония вручения наград преподавателям и обучающимся Белорусской государственной академии музыки и Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ, которые в 2017 году добились высоких профессиональных результатов. Спонсором премиального фонда Пасхального фестиваля является компания "Хелен-Валери".

В номинации "За целеустремленность и достижения в овладении профессиональным мастерством" награду получил учащийся 9 класса Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Богдан Бабич.

Студенческий хор Белорусской государственной академии музыки отмечен в номинации "Вклад в поддержание высокого международного престижа искусства Беларуси" .

За "Значительный вклад в совершенствование системы поиска, обучения и воспитания талантливых детей и молодежи" награды удостоена доцент кафедры специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки Наталья Тащилина.

В номинации "За значительные достижения в творческой деятельности и проведение на высоком уровне творческих проектов" награда вручена заведующему кафедрой хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки, доценту Инессе Бодяко.

Пасхальный фестиваль направлен на приобщение молодежи к вечным духовным ценностям национального и мирового музыкального искусства, а также на укрепление одной из основополагающих традиций вуза - творческой преемственности поколений.

Этот творческий проект был впервые проведен в 2017 году и стал ярким событием в культурной жизни страны. Наряду с крупными творческими проектами академии "Дакрананне" и "Талент краіны", осуществленными при содействии специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, I Пасхальный фестиваль заслуженно получил высокую оценку и широкий общественный резонанс в стране и вошел в число мероприятий, удостоенных специальной премии Президента деятелям культуры и искусства в 2017 году. На нынешнем Пасхальном фестивале Белорусская государственная академия музыки передала сертификат безвозмездной спонсорской помощи специальной премии Президента деятелям культуры и искусства Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов.-0-