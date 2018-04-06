II Пасхальный фестиваль пройдет в Белорусской государственной академии музыки 11-13 апреля

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Пасхальный фестиваль пройдет в Белорусской государственной академии музыки с 11 по 13 апреля, сообщили БЕЛТА в БГАМ.

В программу фестиваля войдут концерты в исполнении нескольких поколений лучших студенческих творческих коллективов и солистов из числа преподавателей и выпускников академии, лауреатов международных конкурсов, лауреатов и стипендиатов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, с именами которых связано настоящее и будущее белорусской музыкальной культуры.

Открытие II Пасхального фестиваля с участием студенческого хора состоится 11 апреля. На следующий вечер в Большом зале БГАМ пройдет концерт камерного оркестра. В закрытии фестиваля примут участие прославленная оперная певица, ведущая солистка Большого театра заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова и студенческий симфонический оркестр под управлением Андрея Галанова.

Пасхальный фестиваль направлен на приобщение молодежи к вечным духовным ценностям национального и мирового музыкального искусства, а также на укрепление одной из основополагающих традиций вуза - творческой преемственности поколений.

Этот творческий проект был впервые проведен в 2017 году и стал ярким событием в культурной жизни страны. Наряду с крупными творческими проектами академии "Дакрананне" и "Талент краіны", осуществленными при содействии специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, I Пасхальный фестиваль заслуженно получил высокую оценку и широкий общественный резонанс в стране и вошел в число мероприятий, удостоенных Специальной премии Президента деятелям культуры и искусства в 2017 году.-0-