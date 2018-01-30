Имена представителей Беларуси на конкурсах "Славянского базара" станут известны в марте

30 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Имена представителей Беларуси на песенных конкурсах "Славянского базара" станут известны в марте. Об этом сообщил сегодня на первой пресс-конференции, посвященной проведению XXVII форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

В финал (III тур национальных отборочных туров) были отобраны по 10 кандидатур для участия в каждом из конкурсов. Прослушивание конкурсантов профессиональным жюри планируется провести до 25 марта.

Достаточно активно ведутся отборочные туры для участия в "Славянском базаре" и в других странах, подчеркнул Александр Сидоренко. В частности, отборочные кампании к международным конкурсам фестиваля уже состоялись в Македонии, Болгарии, Израиле, Эстонии. В ближайшее время запланированы национальные отборы в Армении, Германии, Латвии, Литве, на Мальте, в странах Латинской Америки (Куба, Мексика, Колумбия и Аргентина) и других странах. "В целом отмечается рост интереса к песенным конкурсам форума", - отметил директор фестиваля.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет 12-16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы до открытия и после закрытия форума. Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" будет проводиться с 13 по 15 июля. Церемонию награждения победителей конкурса включат в программу торжественного закрытия фестиваля.-0-