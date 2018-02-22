Имя художника-авангардиста Израиля Басова увековечат в Мстиславле

22 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Мемориальную доску в честь 100-летия со дня рождения художника-авангардиста Израиля Басова установят на его малой родине в Мстиславле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Могилевского областного художественного музея имени П.В. Масленикова Александр Хохряков.

"Мы планируем это сделать 4 октября, в день рождения мастера. Это станет финальным аккордом международного пленэра живописи "Образ Родины в изобразительном искусстве". Мемориальная доска будет установлена на здании районного историко-археологического музея, а в самом музее в этот день планируется открыть выставку работ художника. Сейчас ведутся переговоры с его наследником, сыном Матвеем Басовым", - рассказал Александр Хохряков. В настоящее время разрабатывается художественный эскиз мемориальной доски. Ее изготовят и установят за счет спонсоров.

Открытие памятного знака продолжит хорошую традицию пленэра по возрождению забытых имен и увековечиванию памяти знаменитых земляков. "Об этом талантливом художнике не так много известно на его родине, как еще и не в полной мере дана оценка его творчеству и таланту. А ведь с именем Израиля Басова связано немало легенд, как и громких скандалов в культурной жизни Советского Союза. Его полотна снимались с выставок, а художника обвиняли в антисоветчине, но он стал немногим из тех, кому удалось сохранить верность особому творческому стилю, избежать сделок со своим талантом", - отметил собеседник.

После первой персональной выставки Израиля Басова, посмертной, в Национальном художественном музее в 1996 году о нем заговорили как о новом Шагале, искусствоведы начали подбирать определения его многозначной живописи. Многие галереи хотели скупить полотна художника и раскручивать их на внешнем культурном рынке. Но на это не пошел наследник творчества живописца, его сын Матвей, который считает, что работы отца должны остаться на родине, в Беларуси.

"Открывая мемориальную доску художнику и его выставку в Мстиславле, мы отдадим дань памяти этой неординарной и талантливой личности, привлечем еще раз внимание к его творческому наследию, которое занимает особое место в изобразительном искусстве Беларуси", - заключил Александр Хохряков.-0-