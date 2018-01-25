25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Индийский актер хочет снять фильм о Беларуси. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Панкадж Саксена сегодня на пресс-конференции, посвященной национальному празднику - Дню Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

При этом дипломат не уточнил, кто именно из индийских актеров собирается осуществить кинематографический проект. Дипломат убежден, что во время съемок фильма можно представить белорусскую природу, а также считает возможным показать таланты белорусских танцоров, которые могли бы исполнять в фильме индийские танцы.

Посол выразил мнение, что осуществление даже одного такого белорусско-индийского кинематографического проекта стало бы хорошим примером, за ним последовали бы другие, направленные на популяризацию Беларуси. -0-