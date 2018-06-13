Информация о смерти Говорухина оказалась ложной

Некоторые СМИ сегодня написали о смерти известного российского актера и режиссера Станислава Говорухина. Данные сведения начали распространяться из телеграм-каналов. Пресс-секретарь Говорухина официально опровергла эту информацию, сообщает ТАСС.

Официальный представитель актера и режиссера Мария Шаппо решительно опровергла все слухи о смерти Говорухина. Также слухи развеяли и люди из близкого окружения актера.

Сейчас Станиславу Говорухину 82 года. В 2006 году он был удостоен звания Народного артиста России.