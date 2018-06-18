Иосиф Кобзон госпитализирован

Советского и российского певца народного артиста СССР Иосифа Кобзона госпитализировали в одну из московских клиник.

Перед этим Кобзон отправился в онкоцентр в связи с ухудшением состояния здоровья.

Жена Иосифа Давыдовича Нинель рассказала российским СМИ, что с артистом "все в порядке". В какой клинике находится Кобзон, она не сказала.

Пресс-секретарь артиста также отметила, что опасений за жизнь певца нет:

"Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы".

У Кобзона в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание, после операции по удалению мочевого пузыря он находится под постоянным наблюдением врачей.