27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат и певец Иосиф Кобзон вновь госпитализирован в больницу, сообщает ТАСС.
По информации агентства, 80-летний исполнитель госпитализирован, его состояние некритическое.
Другие источники утверждают, что артист находится в одной из столичных клиник, не встает с постели, врачи оценивают его состояние, как стабильно тяжелое.
В июне артист уже попадал в больницу. Тогда говорили о плановой госпитализации. В 2005 году Иосифу Кобзону диагностировали онкологическое заболевание, ему провели две серьезные операции, а с 2009 года он находится под постоянным наблюдением врачей.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3318 BYN
|2.318 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9893 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1604 BYN
|3.151 BYN
|3.16 BYN