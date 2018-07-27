27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат и певец Иосиф Кобзон вновь госпитализирован в больницу, сообщает ТАСС.

По информации агентства, 80-летний исполнитель госпитализирован, его состояние некритическое.

Другие источники утверждают, что артист находится в одной из столичных клиник, не встает с постели, врачи оценивают его состояние, как стабильно тяжелое.

В июне артист уже попадал в больницу. Тогда говорили о плановой госпитализации. В 2005 году Иосифу Кобзону диагностировали онкологическое заболевание, ему провели две серьезные операции, а с 2009 года он находится под постоянным наблюдением врачей.