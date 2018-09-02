Иосифа Кобзона проводили в последний путь овацией

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном завершилась в Москве, присутствующие в Концертном зале имени Чайковского проводили в последний путь деятеля культуры и депутата овацией, сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида проходила в Концертном зале имени Чайковского. Коллеги и близкие в течение пяти часов несли цветы, чтобы почтить память народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Сын Кобзона Андрей сказал в прощальном слове, что самым главным для его отца, который жил безупречно, совершенно, была любовь зрителей, поддержка, аплодисменты. Он попросил присутствующих почтить память отца. Церемония завершилась криками "Браво!" и продолжительными аплодисментами. Присутствующие также кричали "Спасибо вам большое!".

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Он будет похоронен на Востряковском кладбище рядом с матерью.-0-