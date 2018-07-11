Искусство Казахстана заполнит фестивальные площадки "Славянского базара" 11 июля

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Фестиваль без границ" 11 июля посвятит день на "Славянском базаре в Витебске" мастерам искусств Казахстана, сообщает БЕЛТА.

Одним из самых ярких событий дня станет гала-концерт "Искусство великой степи". В Концертном зале "Витебск" зрителей ждет встреча как с давними друзьями форума - Розой Рымбаевой, Нагимой Ескалиевой и другими, так и с победителями и призерами конкурса молодых исполнителей разных лет. Среди прочих обладатель третьего места на 20-м фестивале Алишер Каримов, а также современный покоритель музыкальных олимпов всей Азии, обладатель Гран-при на "Славянском базаре" в 2015 году Димаш Кудайберген. Его армия поклонников продолжает расти, и это еще одна из причин ожидаемого аншлага.

Кроме того, на фестиваль в этом году возвращается кинопрограмма. И откроет ее показ пронзительной исторической драмы "Дорога к матери" режиссера Акана Сатаева и генерального продюсера Алии Назарбаевой. Через историю любви и разлуки матери и сына рассказывается история целого народа: коллективизация, Великая Отечественная война, тяжелое послевоенное время.

Стартует в этот день и проект "Кукольный квартал": первой на сцене Белорусского театра "Лялька" будет показана фантасмагория "Мертвые души".

"Театральные встречи" готовят поклонникам Мельпомены рандеву с Олегом Меньшиковым на сцене Национального академического драмтеатра им. Я. Коласа. В спектакле-концерте "Оркестр мечты. Медь" он предстанет в роли режиссера и актера.

Примет первых гостей еще одна фестивальная площадка - Витебская областная филармония. Здесь состоится концерт Российского государственного академического камерного "Вивальди-оркестра" под руководством Светланы Безродной.

Для участников XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" вечер 11 июля станет решающим: после второго дня выступлений жюри останется лишь суммировать баллы и распределить места, выбрать обладателей специальных призов и, конечно, Гран-при.

Также 11 июля начнут работу сразу три разноплановые выставки. В Художественном музее презентуют арт-проект "Магия цвета". Он соединит в себе персональную выставку уроженца Витебска Олега Крошкина (в направлениях живописи, графики, коллажа) и презентацию фильма-портрета о его творчестве из цикла "Современная живопись Беларуси" Олега Лукашевича и Александра Алексеева. А позже в залах этого же учреждения классические произведения из собрания Национального художественного музея напомнят об умении созерцать прекрасное, прислушиваться к звукам музыки, видеть изменчивую природу мира. Выставочный проект RELAX призван научить восприятию искусства как своеобразной формы арт-терапии. И кроме того, в краеведческом музее откроется фотовыставка "Вернисаж Алика Замостина". Автор родом из Минска, а ныне живет в Израиле.

Проекты в Летнем амфитеатре продолжат сразу два концерта - программа "Этот удивительный мир" от арт-группы "Хор Турецкого" и "МОНО..." от неутомимой Ирины Аллегровой.-0-