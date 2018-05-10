Искусство под открытым небом: ежегодная выставка «Художник и город» откроется в Минске 17 мая

17 мая на площади Якуба Коласа состоится праздничное открытие выставочного проекта "Художник и город". Седьмая экспозиция проекта посвящена сюрреалистическим работам белорусского живописца Георгия Скрипниченко.

Официальное открытие проекта состоится в 18:00 под открытым небом на площади Якуба Коласа. Посетителям выставки будут представлены репродукции картин Георгия Скрипниченко из Национального центра современных искусств, Национального художественного музея Республики Беларусь и частных коллекций.

Георгий Скрипниченко – яркий представитель отечественного сюрреализма, живописец, график, экспериментатор. Более десяти лет Георгий Скрипниченко был членом общественного художественного объединения "Белорусская академия изобразительного искусства". В 2005 году он был объявлен Кембриджским университетом "Человеком года".

Проект "Художник и Город" седьмой год подряд реализуется в белорусской столице при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Минского городского исполнительного комитета. Инициаторами проекта выступили коммуникационная компания GBS и Национальный центр современных искусств. А постоянным генеральным партнером проекта является банк ВТБ (Беларусь).

В рамках торжественного открытия творческого проекта "Художник и город" на площади Якуба Коласа гостей выставки порадуют театральное представление и специально подготовленное художественное шоу. Все гости экспозиции смогут сделать памятные фотографии в специально подготовленной фотозоне и принять участие в экскурсии по экспозиции выставки.

Выставка Георгия Скрипниченко в Минске продлится с 17 мая по 8 сентября.