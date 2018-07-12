Испанскую комедию покажут 14 июля в историческом центре Минска

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанскую комедию покажут минчанам и гостям белорусской столицы 14 июля на открытом воздухе в Верхнем городе, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Сеть кинотеатров "КиноМинска" при поддержке Мингорисполкома с 9 июня возобновила еженедельные вечерние показы кино по проекту Open Air CINEMA. Место встречи - дворик отеля "Монастырский", начало сеансов в 21.30. На 14 июля запланирован показ испанской комедии режиссеров Хосе Корбачо и Хуана Круса "Новогодний отрыв".

В канун нового года пассажирский поезд попадает в аварию и застревает на пустынном участке. Время неумолимо движется к полуночи, а помощи все нет. Пассажиры теряют последнюю надежду встретить праздник в кругу своих близких. Уныние сменяется отчаянием и подозрительностью. Всем начинает казаться, что один из путешественников опасный преступник, вынашивающий кошмарные планы.

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