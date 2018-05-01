Исторический музей Беларуси 19 мая приглашает на "Тринадцатую ночь"

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси 19 мая приглашает гостей на "Тринадцатую ночь" - учреждение в 13-й раз принимает участие в международной акции "Ночь музеев", сообщили БЕЛТА в музее.

В этот вечер иллюстрации невероятного Сальвадора Дали к "Божественной комедии" Данте Алигьери на глазах зрителей словно оживут, отразив пороки ада и добродетели рая. За символическую плату можно будет купить волшебный сон, смысл которого раскроет опытный толкователь. Посетители, получившие на выставке обуви башмачок, попробуют среди сотен людей отыскать пару. Приветствуются фотографии "встретившихся башмачков" в Instargam (#ночьмузеев #историческиймузей #музейнаяпара).

Персонажи в образе Витовта и Ягайло предложат поиграть в кости, а первобытный человек - расшифровать пиктограммы. Из рук загадочного торговца можно будет получить "безымянную" книгу, выполнив несложное задание.

Дворик музея по доброй традиции будет работать бесплатно. Гостей ожидает концерт, ярмарка подарков ручной работы "Горошек маркет", фотозоны и кофе. Для любителей современного искусства - точка по продаже дизайнерских маек Владимира Цеслера.

Гостей в музее ждут 19 мая с 19.00. Окончание мероприятия в 1.00.-0-