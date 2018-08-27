Исторический музей представит 30 августа видеопроекцию уникальных экспонатов

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационный экспозиционный комплекс "Сокровища Национального исторического музея Республики Беларусь" будет презентован 30 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник Национального исторического музея Алексей Лесин.

Мультимедийный комплекс представляет собой книгу с цифровой проекцией изображений музейных ценностей, сделанную с помощью технологии так называемого видеомэппинга. "На практике все выглядит довольно просто. На столе лежит, на первый взгляд, обычная книга. Посетитель открывает ее, начинает перелистывать страницы, с которых считывается QR-код и куда проецируется фотография музейного предмета. Ряд проекций сопровождается звуковым комментарием, остальные - фоновой музыкой. С помощью такой технологии у посетителей есть возможность познакомиться с уникальными предметами музейной коллекции. Самый ценный из них - пояс Витовта. Его создание датируют концом ХІV - первой третью ХV века. По мнению исследователей, пояс мог быть подарен великому князю Витовту крымским ханом Хаджи-Гиреем, отсюда и его название. Все детали пояса выполнены из серебра, большая их часть украшена позолотой и чернением. В этом случае видео дополняет краткий рассказ о раритете", - рассказал Алексей Лесин.

По его словам, мультимедийный комплекс находится в широком доступе в экспозиции "Беларусь: возрождение духовности" и ознакомиться с уникальными экспонатами может абсолютно каждый. "Мы планируем и дальше развиваться в этом направлении. В перспективе будет увеличено количество таких проекций, расширено звуковое оформление, доработан дизайн",- отметил научный сотрудник.

Национальный исторический музей обладает крупнейшей в стране коллекцией историко-культурных ценностей, которая насчитывает более 450 тыс. единиц хранения. Его основная задача - сохранение и демонстрация этого достояния. Реагируя на современные тенденции, в этом году под заказ музея был создан инновационный экспозиционный комплекс. "Презентация уникального проекта будет приурочена к двум праздникам - Дню знаний и Дню белорусской письменности - и пройдет с участием певицы заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской. Она передаст права на использование своих песен в музейной работе", - добавил Алексей Лесин.-0-