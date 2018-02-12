Итоги конкурса "Лучший книжный магазин" объявят на выставке книг в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги республиканского конкурса "Лучший книжный магазин" объявят на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 28 февраля по 4 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

Участники оцениваются в основных, специальных и персональных номинациях.

Среди основных номинаций: "Лучший книжный магазин Республики Беларусь", "Лучший книжный магазин г. Минска", "Лучший региональный книжный магазин", "Лучший книжный магазин по реализации детских книжный изданий" и "Лучший книжный интернет-магазин".

Специальные номинации определят самое знаковое открытие нового книжного магазина в номинации "Открытие года" и самый активный магазин в работе с читательской аудиторией в номинации "Читаем вместе".

Поскольку любой книжный магазин - прежде всего пространство, которое создают люди, будет учтен вклад профессионалов своего дела в персональных номинациях "Лучший руководитель книжного магазина" и "Лучший специалист книжной торговли".

В конкурсе участвуют как магазины крупных книжных сетей, так и небольшие магазины, независимо от формы собственности, размера торговой площади и товарооборота.

Республиканский конкурс "Лучший книжный магазин" проводят Союз издателей и распространителей печати, ОАО "Белкнига" при поддержке Министерства информации Беларуси. -0-