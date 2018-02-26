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Итоги литконкурса "Радзіма мая дарагая" будут подведены на книжной выставке в Минске

Культура 26.02.2018 | 15:10
Фото из архива
Фото из архива
XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка Новости сюжета XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка
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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги литературного конкурса "Радзіма мая дарагая" к 100-летию со дня рождения Алеся Бачило будут подведены на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Чергинца, участниками литературного конкурса стали более 100 авторов. Это представители разных профессий и возрастов, не только местные, но и зарубежные авторы, имеющие связь с Беларусью.

Как отметил Николай Чергинец, еще несколько лет назад литераторы определили одним из направлений работы необходимость больше писать о родных местах, раскрывать краеведческую тему. И сегодня сотни писателей стараются работать над произведениями, посвященными родному краю.

Для литераторов книжная выставка становится экзаменом, где подводятся итоги проделанной работы. И готовиться к нему белорусские авторы начинают задолго. Кроме творческой работы, они также делают шаги в направлении сближения с читателями. Традиционными стали встречи с детьми, молодежью, руководство детскими литературными кружками.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по пр. Победителей, 14. Вход на выставку свободный. Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-

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выставка, книги, конкурс, литература, Минск
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