Издания типографий Беларуси XVI - первой половины XIX века представят в Национальном художественном музее

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издания типографий Беларуси XVI - первой половины XIX века представит выставка к 500-летию белорусского книгопечатания в Национальном художественном музее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Выставка "Из книжной сокровищницы. Издания типографий Беларуси XVI - первой половины XIX века в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь" откроется 20 сентября. В экспозицию включен десяток изданий белорусских типографий из коллекции музея, которая насчитывает 192 единицы хранения. Большинство книг коллекции богослужебного и религиозно-нравственного содержания. Это православные и униатские издания, книги, предназначенные для старообрядцев. Формирование коллекции во многом было связано с экспедиционной деятельностью. Почти два десятка книг музейного собрания приобретены у частных лиц, переданы государственными учреждениями или получены в дар.

Посетители выставки получат возможность увидеть наиболее ранний экспонат - Евангелие 1600 года. Это Евангелие из крупнейшего центра белорусского книгопечатания последней четверти XVI - первых десятилетий XVII века - типографии братьев Мамоничей в Вильно, привлекших на начальном этапе мастера печатного дела, ближайшего сподвижника Ивана Федорова Петра Мстиславца. Четыре гравюры евангелистов этого издания восходят к изображениям в первом издании типографии - Евангелии 1575 года. К юбилею белорусского книгопечатания музейный экземпляр реставрирован. Процесс реставрации отражен в представленных на выставке фотоматериалах.

Довольно редким является экспонируемое на выставке издание "Акафисты всеседмичные". Оно напечатано в 1698 году Максимом Вощанкой в могилевской Братской типографии, со станов которой в конце XVII - середине XVIII века вышло более 40 изданий. Образно-пластическое решение более десятка ксилографий этой книги ярко отражает особенности могилевской школы гравюры.

Продукцию известной типографии Великого княжества Литовского - Виленского Троицкого монастыря - на втором этапе ее деятельности (с 1760 по 1839 год) представляет предназначенный для старообрядцев Канонник 1794 года. В оформлении музейного экземпляра прослеживается использование традиционных графических элементов московских дониконовских книг.

Издательскую деятельность типографии, которая на протяжении 1692/93-1803 годов действовала в Супрасльском монастыре, представляет Evangelia in Festis (Евангелие на праздники), напечатанное на латинском языке в 1765 году.

На выставке экспонируется также одно из изданий типографии полоцких пиаров - Missale Romanum (католическая богослужебная книга, содержащая последования Мессы с сопутствующими текстами) 1826 года.

Продукцию виленской диоцезиальной типографии, функционировавшей в 1775-1842 годах, представляет "Сакральная герменевтика".

Некоторые книги имеют художественные оправы. Среди них выделяется оклад XVII-XVIII века Евангелия, который происходит из Николаевской церкви г.п. Уречье Минской области. При его создании были использованы различные техники: литье, чеканка, гравировка, чернь, частичное золочение.

Выставка будет работать с 20 сентября до 19 октября.-0-