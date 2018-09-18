Известные люди читали в Минске стихи юных белорусов о мире

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске известные люди поздравили юных победителей республиканского поэтического конкурса "Счастье жить в мирной стране!", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения.

Каждый из гостей выбирал наиболее понравившееся произведение из книги "Дети за мир. Стихотворения", в которую включено более 150 стихов. Все они - лучшие по итогам отборов конкурса, которые прошли по Беларуси. Церемония награждения победителей стала также презентацией этого издания, которое в ближайшее время поступит во все районные библиотеки.

Юных авторов поздравил с Днем мира и победой председатель правления Белорусского фонда мира, депутат Палаты представителей Максим Мисько. Он также поблагодарил детей за творчество, любовь к Родине, глубокое понимание ценности мира, за то, что они донесли до людей важнейший посыл - какое счастье жить в стране, где царит мир. Максим Мисько зачитал стихотворение Анны Жариковой из Могилева.

Свой выбор сделал и директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский. Руководитель НББ признался, что юным поэтам могут позавидовать взрослые - далеко не каждый пишущий стихи может похвастаться публикацией в таком солидном издании. Идею Белорусского фонда мира о передаче книг во все районные библиотеки он считает шикарной, ведь это значит, что стихи прочтут современники и люди, которые будут жить через несколько десятков лет. Не исключено, что среди юных талантов есть те, кто позднее станут известными белорусскими литераторами. Роман Мотульский зачитал стихотворение "Любімай Беларусі" Виолетты Руселевич, восьмиклассницы Дотишской средней школы Вороновского района Гродненской области.

Юная поэтесса в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметила, что тема малой родины для нее одна из любимых и вдохновляющих. Для Виолетты было неожиданностью, что ее стихотворение прозвучит со сцены, и она даже не сразу поняла это. Подарок от НББ, а это факсимильное издание первого "Букваря", который создан белорусами, для девочки очень ценен. Несмотря на то, что Виолетта хочет связать свою жизнь с медициной, стать врачом-педиатром, она планирует продолжать сочинять и добиваться творческих успехов. Тем более что девочка считает этот первый результат значимым, ведь она дебютантка и писать начала несколько месяцев назад.

Постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий впервые читала стихотворение на белорусском языке. Выбор пал на удивительное, по ее признанию, стихотворение "Размова з бабуляй" Виктории Новоковской.

Всего победителями республиканского поэтического конкурса "Счастье жить в мирной стране!" назван 21 юный автор - по семь обладателей первого, второго и третьего места, представители каждой области Беларуси и Минска. В литературном конкурсе приняли участие учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования республики. Конкурс проводился общественным объединением "Белорусский фонд мира" при поддержке министерств образования, культуры, информации Беларуси.

Поздравление лучших юных стихотворцев состоялось в Белорусский день мира, который празднуется в третий вторник сентября. Это мероприятие открыло Неделю мира, которая продлится по 21 сентября - Международного дня мира, учрежденного Генеральной ассамблеей ООН.-0-