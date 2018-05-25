Известный белорусский поэт Владимир Каризна отмечает юбилей

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известному поэту-песеннику, заслуженному деятелю культуры Беларуси Владимиру Каризне сегодня исполняется 80 лет.

Владимир Каризна - поэт, автор слов белорусского гимна, автор многочисленных сборников для взрослых и детей, а также более двухсот текстов к песням, среди которых - известные всем "Азеры дабрынi", "Зорачка мая", "Салавей спявае", "Люблю цябе, Белая Русь". Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Лауреат литературной премии "Залаты купідон". Лауреат премии профсоюзов Республики Беларусь. Член Союза писателей СССР. Отец композитора В.В.Каризны, дед виолончелиста Ивана Каризны.

Владимир Каризна родился 25 мая 1938 года в деревне Закружка недалеко от Минска. Там, где криницы, от которых необычно синее небо, где Птичь, где лес. Во время войны деревня была сожжена, а многие ее нынешние жители росли сиротами. В детстве Владимир мечтал лишь о тепле и о хлебе. Долгое время семья Каризны партизанами жила в лесу. В моменты спокойной жизни в деревне Владимир, вдохновляясь деревенскими пейзажами и журчанием ручьев, начинал писать стихи. "У Есенина есть такие строки: "Где под музыку лягушек я растил себя поэтом". Это - и про меня. Помню, мама была при телятах колхозных, и мне надо было ее подменять. Я набрасывал на плечи плащ и брал под мышку книгу. Иду, бывало, по улице, а соседка говорит: "I што ужо з яго будзе? Усе з кнiжкай i кнiжкай..." - вспоминает поэт. Все, о чем говорится в его стихах, он берет из жизни.

После окончания школы он поступил на филологический факультет Белорусского государственного университета. Окончив учебу в 1961 году, уехал на Браславщину, в Опсу. Учительствовал в сельской школе. Одновременно с этим он возглавлял литературное объединение при районной газете "Браслаўская звязда". В этот же период поэт встретил свою половинку - жену Аллу. У них родился сын Владимир Каризна-младший. В это время выходят в свет его лучшие песни о любви, например, "Азеры дабрынi". Затем Владимир работал на Белорусском радио, в журналах "Полымя", "Крыніца", издательстве "Юнацтва".

Первое стихотворение Владимира Каризны было опубликовано еще в 1956 году в газете "Чырвоная змена". В 1963 году вышел его первый сборник лирики "Край мой синеокий". Затем увидели свет книги поэзии "Журавлиный рассвет", "Шумят вербы..." и другие.

Признание к Владимиру Каризне пришло именно как к поэту-песеннику. Искренняя, душевная, по-настоящему лирическая поэзия легко ложится на музыку. Это давно заметили композиторы, поэтому многие стихотворения поэта стали популярными песнями, а отдельные из них воспринимаются и как народные. На стихи Каризны написано около двухсот песен. Их исполняли Валентина Пархоменко и Наталья Гайда, ансамбли "Песняры", "Сябры" и "Верасы".

В творческом багаже поэта-песенника десятки песен со словами и музыкой автора: "Годы молодые", "Вишенка", "Ты скажи, моя береза", "Песня о Браславе" и многие другие. Их отличает светлая лирика и эмоциональная непосредственность. За песни "Зямля мая" и "Звон часу" композитору присвоено звание лауреата республиканских конкурсов патриотической песни (1986, 1987).

Владимир Каризна также написал прекрасные детские книги. "На сяле ў бабулі" - его первая книга о детях. Она была издана в 1975 году. Позднее были и другие - "Малююць дзеці", "Мір і сонейка для ўсіх", "Хітры і мудры", "Чароўнае вочка". Поэт перевел немало детских произведений для "Библиотеки детской литературы народов СССР". За участие в создании "Библиотеки..." в 1996 году он был удостоен звания лауреата Государственной премии Беларуси.-0-