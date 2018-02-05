Известный портрет Коласа кисти Стельмашонка покажут на выставке к 90-летию со дня рождения художника

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный портрет Якуба Коласа кисти Владимира Стельмашонка будет демонстрироваться на выставке "Живые рисунки, образы, символы..." к 90-летию со дня рождения народного художника Беларуси в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Владимир Стельмашонок написал несколько знаковых произведений, которые останутся в контексте национальной культуры. Прежде всего это знаменитый "Портрет Якуба Коласа" (1967). Он стал хрестоматийным и по сей день является "визитной карточкой" художника. Еще в студенческие годы, при жизни поэта художнику посчастливилось сделать несколько натурных зарисовок. В 1952 году, приехав на каникулы в родной Минск, студент 2-го курса Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Владимир Стельмашонок познакомился с семьей Мицкевичей. Молодой живописец писал Константина Михайловича в его домашнем кабинете. На сеансы Якуб Колас надевал официальный костюм с медалями и орденами, значком депутата Верховного Совета СССР. К сожалению, это произведение новичка-художника сохранилось только на черно-белой фотографии. В последующие годы, после осмысления творческого и общественного масштаба деятельности великого поэта-земляка, Владимир Стельмашонок создал еще три его портрета.

Центральное место экспозиции займет "Портрет Якуба Коласа", вместе с которым будут демонстрироваться личные вещи народного поэта Беларуси из фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа. На выставке также будут представлены портреты выдающихся деятелей белорусской культуры, автопортрет художника. Экспозиция будет дополнена личными вещами Владимира Стельмашонка, наградами, грамотами и фотографиями из архива семьи мастера.

В экспозиции будут представлены шесть живописных произведений из коллекции Национального художественного музея Беларуси.

Творческое наследие Владимира Стельмашонка - настоящее явление в художественной культуре Беларуси. В 60-70-е годы ХХ века он проявил себя как художник-новатор, который уверенно продвигал в изобразительное искусство новый пластический язык с ориентацией на традиции авангарда 1920-х годов, прилежно изучал белорусское народное творчество. Художник активно работал в станковой живописи, монументальном искусстве, графике, обращался к сценографии.

Выставка "Живые рисунки, образы, символы..." откроется 6 февраля. -0-