"Январские музыкальные вечера" являются знаковым событием для Брестской области и республики - Анатолий Лис

9 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" является знаковым событием для Брестской области и республики в целом. Такое мнение высказал сегодня во время торжественного открытия 30-го форума в Брестском академическом театре драмы председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже по одной только афише юбилейного фестиваля можно судить об уровне форума. В нем участвуют известнейшие исполнители, звезды мировой величины - это уже говорит о многом. Однозначно он является знаковым событием для Брестской области и для республики. Не много в нашей стране фестивалей с такой хорошей историей. И самое главное, что он не снижает планку, наоборот, с каждым годом количество его участников увеличивается", - подчеркнул губернатор.

Особые слова благодарности Анатолий Лис высказал в адрес бессменного директора, художественного руководителя и главного режиссера "Январских музыкальных вечеров" - председателя областного музыкального общества Лилии Батыревой. Руководитель региона вручил ей благодарственное письмо Брестского облисполкома, отметив при этом, что именно благодаря ее таланту, целеустремленности и настойчивости форум живет и успешно развивается.

С открытием юбилейного фестиваля брестчан и гостей города поздравил начальник главного управления культуры и аналитической работы Министерства культуры Василий Черник. "В эти дни Брест вновь становится культурной столицей нашей республики. Мы посчитали, что за 30-летнюю историю участниками "Январских музыкальных вечеров" стали около 7 тыс. музыкантов и певцов из 36 стран. За эти годы форум получил признание у жителей Бреста, гостей этого города. Сюда приезжают из других регионов страны, чтобы насладиться выступлениями исполнителей", - отметил он.

Музыкальный вечер открылся увертюрой к опере Моцарта "Похищение из сераля" в исполнении государственного симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского. Затем к роялю вышел лауреат международных конкурсов доцент кафедры специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки Владимир Дулов. Музыканты порадовали слушателей концертом Бетховена для фортепиано с оркестром. Во втором отделении выступили давний друг брестского фестиваля первая флейта оперных театров Рима и Милана Антони Амендуни, пианист-виртуоз из Польши Константин Виленски, тенора Доминго Стаси из Италии и Хуан Пабло Дюпре из Чили, солистка Киевского театра оперетты Соломия Приймак и сопрано Иоанна Наврот из Польши.

Завтра в Брестском академическом театре драмы ожидается "Вечер большого джаза". На сцену выйдут квартет Гарри Гутмана (США) и певица из Великобритании Лориан Браун.

ХХХ международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" проходит в Бресте по 12 января.-0-