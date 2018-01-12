"Январские музыкальные вечера" в Бресте продолжатся летними ночными концертами классической музыки

12 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Фестиваль "Январские музыкальные вечера" в Бресте продолжат летние ночные концерты классической музыки. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук перед официальным закрытием музыкального форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед оргкомитетом стояла задача провести ХХХ фестиваль на достойном уровне. Думаю, у нас это получилось. Мы намерены его дальше развивать и, что очень важно, приучать молодежь к этому замечательному жанру искусства. Возможно, даже будет какой-то другой формат фестиваля. Мы хотим его пролонгировать на два этапа: т.е. провести летний ночной концерт популярной классической музыки на центральной площади нашего города как продолжение этих "Январских музыкальных вечеров", - заявил мэр.

Планируется, что первый такой концерт в Бресте состоится уже в этом году на День города.

В последний, пятый по счету, фестивальный вечер на сцену Брестского академического театра драмы вышел Национальный академический концертный оркестр Республики Беларусь. Заслуженный коллектив под руководством маэстро Михаила Финберга впервые участвовал в форуме. Музыканты подготовили для слушателей часовую джазово-эстрадную программу из современных классических пьес и композиций.

Второе отделение музыкального вечера открыл Национальный академический народный хор имени Г.Цитовича под руководством народного артиста Михаила Дриневского. Парад коллективов продолжил симфонический оркестр Брестского академического театра драмы под управлением главного дирижера Александра Сосновского. Вместе с талантливой молодой скрипачкой из Москвы Анной Савкиной музыканты исполнили скрипичный концерт Чайковского. В финале концерта в сопровождении оркестра выступит уже известная брестчанам певица из Грузии Кетеван Гавашели (сопрано).

ХХХ международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" стартовал в Бресте 8 января. Его участниками стали около 500 музыкантов из 13 стран. Кроме пяти больших музыкальных вечеров, состоялся дневной концерт в Брестском музыкальном колледже имени Г.Ширмы и два выездных концерта в Жабинке и Кобрине.

Организаторами форума являются Брестский обл- и горисполком, Министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.-0-

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