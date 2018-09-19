"Японская осень" придет в города Беларуси 20 сентября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль японской культуры "Японская осень в Беларуси" пройдет в нескольких городах страны с сентября по ноябрь. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Японии в Беларуси.

Фестиваль стартует 20 сентября с мастер-класса "Айкидо - путь к гармонии духа", который состоится на базе спортивного комплекса БНТУ. А торжественное открытие праздника пройдет на следующий день в Национальном художественном музее Беларуси. Здесь откроется выставка "Фотообразы и материалы: японская графика 1970-х годов".

Музею будет передано оборудование, закупленное по программе японского правительства "Корни травы - грантовая помощь для проектов в сфере культуры и спорта": 3D-сканер и 3D-принтер для создания копий экспонатов, комплект аудиогидов с экраном для отображения текста на языке жестов и лестничный подъемник для людей с ограниченными возможностями.

В Минске, Гродно, Гомеле, Борисове в течение трех месяцев пройдет цикл культурных мероприятий, посвященных различным аспектам традиционной и современной японской культуры.

Гостей фестиваля ждут многочисленные лекции и мастер-классы, концерты и кинопоказы, выставки и спортивные состязания, а также многое другое. Беларусь в эти месяцы посетят японские музыканты и художники, мастера чайной церемонии, икебана, карате и айкидо.-0-

Программа фестиваля "Японская осень в Беларуси"