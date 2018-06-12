Японский мультфильм "Рыбка Поньо на утесе" покажут в белорусской озвучке в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультфильм "Рыбка Поньо на утесе" знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки покажут в белорусской озвучке в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.

Свои голоса героям одной из самых известных работ японского режиссера подарили белорусские актеры Светлана Тимохина, Светлана Аникей, Наталья Кот, Павел Харланчук, Алесь Молчанов и телеведущий Евгений Перлин. Показы мультфильма пройдут с 21 по 24 июня в кинотеатре "Москва", с 26 по 27 июня - в кинотеатре "Пионер".

"Рыбка Поньо на утесе" - десятый по счету полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, обладателя почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе и автора таких знаменитых работ, как "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Сама лента в 2008 году была номинирована на "Золотого льва" - главный приз Венецианского кинофестиваля, и удостоена двух специальных наград этого престижного кинофорума, а годом позднее стала лучшим анимационным фильмом, по мнению Японской академии.

История рыбки Поньо представляет собой необычное переложение знаменитой андерсеновской "Русалочки". На этот раз героиня предстает в образе маленькой девочки со всеми присущими этому возрасту милыми и не очень особенностями: любопытством и непосредственностью, наивностью и привязчивостью, а еще - упрямством в достижении заветного желания: стать человеком и завоевать любовь мальчика Сооскэ. И пока Поньо идет к своей цели, мир вокруг в буквальном смысле переворачивается с ног на голову, а на сушу обрушивается море. Чем все это закончится, зависит от выбора пятилетнего мальчугана и его способности принять свою необычную подружку такой, какая она есть.

Традицию переводить на белорусский язык и озвучивать голосами известных в мире белорусского театра, кино и музыки персон яркие образы мирового кинематографа, от классических хитов до новинок самых разных жанров основала и поддерживает компания "Кинаконг". Помогает ей в этом velcom. За время реализации проекта "Белорусские уикенды" уже состоялись показы таких фильмов, как "Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф", "Маленький принц", "Форест Гамп", "Жена смотрителя зоопарка", "Книга Илая", "Тайна Келлс", "Невероятная жизнь Уолтера Митти".-0-