Яркие премьеры, интерактивные акции и концерты: Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир к 8 Марта

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 8 Марта каналы Белтелерадиокомпании готовят для своих зрителей яркие премьеры и подборку любимых художественных фильмов, праздничные концерты, специальные интервью и интерактивные эфирные акции, сообщили БЕЛТА в пресс-центре медиахолдинга.

В этот день телеканалы будут оформлены праздничными логотипами, каждый из них по-своему поздравит любимых телезрительниц. Телеканал "Беларусь 1" подготовил серию межпрограммных роликов "Символы 8 Марта", стилизованных под советскую эпоху. Зрителей ждут 10 оригинальных роликов на различные темы в эфире с 7 по 9 марта. В праздничный день канал представит киноальманах "Мамы" - 8 трогательных историй мужчин о признании в любви к главной женщине в их жизни. Весеннее настроение создаст 8 марта группа "Атлантика". В эфире прозвучат как новые, так и проверенные временем композиции. Также в течение дня будут транслироваться сериалы.

Показом кинолент для всей семьи отметит женский день телеканал "Беларусь 2". Откроют праздничный эфир 8 марта романтические комедии "Как стать принцессой" и "Дневники принцессы 2: как стать королевой" о пути умницы и красавицы Мии к королевскому престолу. Позже зрители смогут насладиться комедийной мелодрамой Гарри Маршалла "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях. В программе также анимационный фильм "Храбрая сердцем". Вечером покажут трагикомедию "Рики и Флэш" о рок-звезде, которая всю жизнь шла к заветной цели, оставив ради карьеры свою семью.

Социокультурный канал "Беларусь 3" начнет эфир 8 марта с музыкальной сказки "Не покидай…" режиссера Леонида Нечаева. Зрителей ждет показ концерта ВИА "Поющие гитары", приуроченного к 50-летнему юбилею коллектива. Сразу после концерта в эфир выйдет лирическая комедия Алексея Коренева "По семейным обстоятельствам" о жизни молодой семьи. Ближе к вечеру телезрители увидят документальный фильм о знаменитой ученой Софье Ковалевской.

Проверенные временем комедии можно будет увидеть на канале "Беларусь 24": художественный фильм в двух частях "Берегите женщин" и кинокартину "Королева бензоколонки". В середине дня в эфир выйдет "Актуальное интервью" с четырехкратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Еленой Беловой. Вечером зрители разных стран смогут увидеть концерт белорусской группы "Атлантика".

Первый национальный канал Белорусского радио проведет 8 марта интерактивную эфирную акцию "День женщин". Главными героинями радиоэфира станут многодетные матери, женщины, удостоенные высоких государственных наград, военные, спортсменки, которые отстаивают честь страны на крупнейших аренах. Искренние поздравления героиням праздника можно будет направить во время прямых эфиров программ "Настрой!" и "Вітаем, віншуем, жадаем!", а в течение всего дня на волнах Первого национального будут звучать любимые мелодии и лирические произведения, посвященные женщинам.-0-