Ярмарка на Форуме регионов Беларуси и России объединит более 450 ремесленников и артистов

12 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выставка-ярмарка "Город мастеров" во время V Форума регионов Беларуси и России соберет 450 мастеров декоративно-прикладного искусства, артистов и коллективов двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении культуры Могилевского облисполкома.

Российскую сторону представят творческие делегации из Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Тверской областей. Ожидаются гости из Дагестана, Марий Эл, Коми, Республики Саха, Башкортостана, Карачаево-Черкесской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа.

Беларусь презентуют мастера со всех регионов республики и по всем направлениям народных промыслов.

Во время национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, фольклорно-игровые программы, дегустации национальных блюд и другие мероприятия.

Поддерживать настроение участников и гостей ярмарки будет концертная программа "Содружество культур - содружество народов" с участием любительских коллективов Беларуси и России.

V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Мероприятие проводится ежегодно, поочередно в Беларуси и России.-0-